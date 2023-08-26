...

Thomas Doll Beberkan Kelemahan Persija Saat Ini, Sayangkan Penyelesaian Akhir

Andika Gesta, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 19:12 WIB
Thomas Doll menyoroti penyelesaian akhir Persija Jakarta saat dikalahkan Dewa United 2-0 di lanjutan Liga 1 2023/2024. Pelatih asal Jerman itu menyebut timnya bermain baik di babak pertama tapi kemudian kecolongan dua gol di babak kedua.
 
Macan Kemayoran disebutnya mampu memperagakan permainan penguasaan bola dengan baik, tapi kesulitan saat berada di  sepertiga akhir pertahanan lawan. Penyelesaian akhir dianggap Thomas Doll menjadi masalah sejak beberapa laga terakhir. Di laga selanjutnya Persija sudah ditunggu Persib Bandung, pada Sabtu (2/9) mendatang.
 
SOT Thomas Doll (Pelatih Persija Jakarta)
 
Produser: Andika Gesta
