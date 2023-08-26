Jakarta - Timnas Indonesia U-17 mulai menggelar latihan jelang laga melawan Korea Selatan U-17. Pada sesi latihan di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/8/2023), para pemain difokuskan untuk mengasah kualitas passing.

Mereka diminta melakukan passing dua sentuhan dan saling berkomunikasi satu sama lain.

Latihan kali ini masih menerapkan sistem promosi degradasi. Pelatih Bima Sakti terus mencari komposisi terbaik untuk Piala Dunia U-17 2023. Laga Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 akan dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada (30/8) mendatang.

