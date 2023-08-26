Seorang pria malakukan intimidasi kepada sopir bus saat bertugas di Ubud, Bali (26/8). Aksi intimidasi pria tersebut terekam CCTV yang terpasang di dalam bus

Selain intimidasi, pria tersebut terlihat menenteng parang di tengah jalan raya. Warga melaporkannya ke polisi karena menimbulkan keresahan para pengguna jalan

Tiba di lokasi Polsek Ubud bersama Satpol-PP menenangkan pria diduga ODGJ tersebut. Setelah berhasil membujuk, petugas langsung membawa pria tersebut ke RSJ Bangli

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News