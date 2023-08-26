...

Pria Diduga ODGJ Intimidasi Sopir Bus di Ba

Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Sabtu 26 Agustus 2023 21:00 WIB
A A A
Seorang pria malakukan intimidasi kepada sopir bus saat bertugas di Ubud, Bali (26/8). Aksi intimidasi pria tersebut terekam CCTV yang terpasang di dalam bus
 
Selain intimidasi, pria tersebut terlihat menenteng parang di tengah jalan raya. Warga melaporkannya ke polisi karena menimbulkan keresahan para pengguna jalan
 
Tiba di lokasi Polsek Ubud bersama Satpol-PP menenangkan pria diduga ODGJ tersebut. Setelah berhasil membujuk, petugas langsung membawa pria tersebut ke RSJ Bangli

(fru)

