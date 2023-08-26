Karnaval dan Festival Kebangsaan digelar di Alun-Alun Kota Depok, Sabtu (26/8/2023) pagi. Acara ini merupakan rangkaian puncak HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Wali Kota Depok, Mohammad Idris terlihat menggunakan pakaian adat dari Gayo Aceh.

Warga terlihat antusias menghadiri dan menyaksikan karnaval. Tak jarang warga juga turut menggunakan baju adat daerah lainnya.

Festival kebangsaan ini sekaligus menepis isu Depok sebagai kota intoleran.

Kontributor: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

