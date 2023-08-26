Kebakaran hebat menimpa bengkel di Kampung Cempaka Putih, Sukabumi, Jumat (25/8/2023). Api berasal dari korsleting listrik secara cepat menghanguskan seluruh bangunan bengkel.

Petugas menerjunkan 2 unit mobil damkar. Api yang kian membesar itu membuat barang berharga di dalamnya tidak dapat diselamatkan. Kerugian yang akibat kebakaran ini ditaksir mencapai Rp80 juta

Kontributor: Ilham Nugraha

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

