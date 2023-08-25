Suporter Timnas Latvia mengguncang Indonesia Arena saat mendukung negaranya hadapi Lebanon di laga pembuka Grup H FIBA World Cup 2023.

Mereka tanpa henti terus menyanyikan yel-yel dukungan untuk para pemain. Terdapat sekitar 1000 warga negara Latvia yang hadir langsung di Indonesia Arena. Mereka memenuhi tribun yang ada di sisi kanan dan kiri lapangan.

Latvia tampil dominan di laga ini dan mengalahkan Lebanon dengan skor 109-70.

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News