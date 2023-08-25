...

FIBA World Cup 2023: Begini Alur Masuk Penonton ke Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 17:41 WIB
A A A
Para penonton yang akan menyaksikan pertandingan FIBA World Cup 2023 cukup dimudahkan saat memasuki Indonesia Arena yang berkapasitas 16.500 penonton.
 
Untuk memasuki area stadion para penonton akan melewati jalur berkelok-kelok. Pemeriksaan tiket dilakukan oleh petugas tepat di pintu masuk.
 
Selepas itu, para penonton akan naik ke lantai dua untuk menuju tribun. Di lantai dua ini terdapat berbagai macam merchandise serta makanan dan minuman.
 
Memasuki area pintu masuk ke tribun, penonton tinggal melakukan scan tiket. Setelah tiket berhasil di scan, petugas akan mengarahkan penonton ke tribun masing-masing sesuai dengan nomor bangku yang tertera dalam tiket.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini