Para penonton yang akan menyaksikan pertandingan FIBA World Cup 2023 cukup dimudahkan saat memasuki Indonesia Arena yang berkapasitas 16.500 penonton.

Untuk memasuki area stadion para penonton akan melewati jalur berkelok-kelok. Pemeriksaan tiket dilakukan oleh petugas tepat di pintu masuk.

Selepas itu, para penonton akan naik ke lantai dua untuk menuju tribun. Di lantai dua ini terdapat berbagai macam merchandise serta makanan dan minuman.

Memasuki area pintu masuk ke tribun, penonton tinggal melakukan scan tiket. Setelah tiket berhasil di scan, petugas akan mengarahkan penonton ke tribun masing-masing sesuai dengan nomor bangku yang tertera dalam tiket.

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News