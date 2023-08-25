Ratusan suporter Timnas Basket Latvia meramaikan Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, untuk mendukung langsung negaranya di FIBA World Cup 2023.

Mereka antusias memberikan dukungan untuk negaranya yang pertama kali tampil di ajang Piala Dunia Basket.

Mereka bahkan datang dua jam sebelum pertandingan agar bisa menyambut dan menyemangati para pemain saat tiba di Indonesia Arena.

Latvia dijadwalkan akan melawan Lebanon pada laga pembuka di FIBA World Cup 2023.

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Andika Gesta

