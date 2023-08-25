...

Jauh-Jauh Datang ke Jakarta, Suporter Latvia Ramaikan Indonesia Arena di FIBA World Cup 2023

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 16:45 WIB
A A A
Ratusan suporter Timnas Basket Latvia meramaikan Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, untuk mendukung langsung negaranya di FIBA World Cup 2023.
 
Mereka antusias memberikan dukungan untuk negaranya yang pertama kali tampil di ajang Piala Dunia Basket.
 
Mereka bahkan datang dua jam sebelum pertandingan agar bisa menyambut dan menyemangati para pemain saat tiba di Indonesia Arena.
 
Latvia dijadwalkan akan melawan Lebanon pada laga pembuka di FIBA World Cup 2023.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Andika Gesta

(rns)

