Timnas Basket Putra Kanada menjalani latihan di Indonesia Arena jelang lawan Prancis pada laga pembuka FIBA World Cup 2023. Dillan Brooks dan kawan-kawan menjalani sesi latihan sekitar satu jam.

Skuad asuhan Jordi Fernandez berusaha mematangkan pola permainan dan variasi serangan. Para pemain juga tampak difokuskan pada latihan lemparan tiga angka dan free throw. Diperkuat 7 pemain NBA, Kanada siap mencuri kemenangan di laga pembuka.

Reporter: Andhika Khoirul Huda

Produser: Andika Gesta

(rns)

