Intip Kesiapan Indonesia Arena Gelar FIBA World Cup 2023

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 14:31 WIB
Indonesia Arena telah siap untuk menggelar FIBA World Cup 2023. Hal itu terlihat dari kesiapan venue berkapasitas 16.500 orang itu. 
 
Jalur masuk penonton dan penukaran tiket sudah terpasang rapi. Atribut-atribut FIBA World Cup 2023 telah terpasang di berbagai sudut.
 
Media center untuk para wartawan yang meliput pertandingan sudah selesai diinstalasi, begitu pula ruang konferensi pers yang telah tertata rapi.
 
Di dalam arena pertandingan, meliputi lapangan, tribun penonton, hingga videotron box di atas lapangan sudah siap digunakan. 
 
Latvia vs Lebanon akan menjadi laga pembuka FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena.
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Andika Gesta

(rns)

