...

Ferdy Sambo Dijebloskan ke Lapas Salemba Bersama Kuat Maruf dan Ricky Rizal

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 25 Agustus 2023 13:55 WIB
A A A
Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo telah dieksekusi ke Lapas Kelas 2A Salemba, Jakpus
 
Sambo dijebloskan ke Lapas Salemba pada Kamis (24/8/2023) sore, setelah inkrah vonis kasasi di Mahkamah Agung. Dua terpidana lain, yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga telah dijebloskan ke Lapas Salemba
 
Ketiga terpidana akan ditempatkan di kamar Mapenaling atau masa pengenalan lingkungan.
 
Sebelumnya Mahkamah Agung menganulir hukuman Ferdy Sambo menjadi seumur hidup atas kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Joshua Hutabarat.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini