Aksi nekat lawan arah para pemotor masih terus terlihat di Jl Raya Lenteng Agung, Jumat (25/8/2023) pagi. Para pemotor memanfaatkan situasi di saat polisi belum tiba di lokasi.

Sebelumnya, ruas ini merupakan lokasi kecelakaan sebanyak 7 pemotor dengan truk bermuatan hebel. Namun, kejadian tersebut tidak membuat para pemotor kapok.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News