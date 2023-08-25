Aksi nekat lawan arah para pemotor masih terus terlihat di Jl Raya Lenteng Agung, Jumat (25/8/2023) pagi. Para pemotor memanfaatkan situasi di saat polisi belum tiba di lokasi.
Sebelumnya, ruas ini merupakan lokasi kecelakaan sebanyak 7 pemotor dengan truk bermuatan hebel. Namun, kejadian tersebut tidak membuat para pemotor kapok.
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Reza Ramadhan
