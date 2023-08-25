Ratusan emak-emak pedagang pasar Srimangunan berdemo, Kamis (24/8). Aksi demo digelar di depan gedung Pemkab Sampang, Madura, Jatim.

Pedagang ingin bertemu bupati Sampang tuntut relokasi pasar dibatalkan.

Kericuhan terjadi ketika pedagang memaksa masuk ke kantor pemkab. Aksi pedagang diadang polisi dan terjadilah saling dorong.

Kontributor: Diwan Mohammad Zahri

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

