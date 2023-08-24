...

Arungi Liga 2 2023/2024, Persela Datangkan Pemain Korea Selatan dan Amerika Serikat

Abdul Wakhid, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 17:30 WIB
Jelang penutupan pendaftatan pemain Liga 2, Persela Lamongan melengkapi skuad dengan mendatangkan dua pemain asing asal Amerika Serikat dan Korea Selatan. Keduanya menjadi rekrutan terakhir Laskar Joko Tingkir untuk mengarungi Liga 2 2023/2024. 
 
Jonathan Campbell yang sudah berpengalaman bermain di Asia Tenggara akan mengisi posisi bek tengah. Sementara Kim Do-Hyun lama berkarier di Eropa Timur dan musim lalu bermain di Liga Estonia.
 
Kim akan menjadi andalan di lini tengah bersama pemain naturalisasi asal Korea Lee Yoo-joon. Keduanya sudah mengikuti latihan di bawah arahan pelatih Djajang Nurdjaman.
 
Pelatih asal Jawa Barat itu berharap duo legiun asing bisa cepat menyatu dengan tim.
 
