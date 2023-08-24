Timnas Basket Putra Spanyol menjalani latihan resmi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/8/2023). La Familia menghabiskan waktu sekitar 50 menit dalam sesi latihan perdananya ini.

Bintang Spanyol, Juancho Hernangomez, terlihat berlatih satu lawan satu melawan Usman Garuba. Sang juara bertahan akan melakoni partai pertama di FIBA World Cup 2023 dengan menghadapi Brasil pada Sabtu (26/8/2023) mendatang.

