Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus melanda di Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel. Apalagi mengingat puncak prediksi kemarau akan terjadi di bulan September.

Hingga saat ini sudah tercatat 373 hektare lahan ludes terbakar. Demi menekan angka karhutla, satgas pemadaman terus meningkatkan upaya penanganan. Bahkan polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka sebagai pelaku pembakaran lahan.

Kontributor: Oki Fitriadi

Produser: Dinda Elita



