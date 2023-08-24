...

Karhutla di Kabupaten OKI Meluas hingga 373 Hektare

Oki Fitriadi, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 21:45 WIB
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus melanda di Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel. Apalagi mengingat puncak prediksi kemarau akan terjadi di bulan September.
 
Hingga saat ini sudah tercatat 373 hektare lahan ludes terbakar. Demi menekan angka karhutla, satgas pemadaman terus meningkatkan upaya penanganan. Bahkan polisi juga telah menetapkan dua orang tersangka sebagai pelaku pembakaran lahan.
 
Kontributor: Oki Fitriadi
Produser: Dinda Elita

