Oknum Guru SMP Diduga Pukul Siswanya di Pekanbaru, Ini Pemicunya

Indra Yosserizal, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 22:00 WIB
Oknum guru SMP diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang siswanya. Tindakan kekerasan fisik itu terjadi di lapangan sekolah SMP 5 Pekanbaru. Pihak sekolah membenarkan kejadian tersebut yang terjadi saat pelajaran olah raga.
 
Dugaan pemukulan berawal saat siswa diminta berkumpul namun para siswa  tidak memperdulikan dan tetap bermain bola. Pihak sekolah sudah menyelesaikan dengan memanggil guru olaha raga dan orang tua siswa untuk berdamai.
 
