Presiden Jokowi mengatakan bahwa dunia saat ini bergerak tanpa nakhoda bergerak ke arah yang tidak jelas. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada, Kamis (24/8).

Jokowi juga mengatakan jika pandemi Covid-19 mengajarkan bahwa krisis gobal tidak akan bisa selesai jika sebuah negara bekerja sendiri.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News