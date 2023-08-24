Terjadi Kebakaran di Jl Jumursari Utara, Surabaya, Kamis (24/8) siang. Kobaran api diduga dari sebuah gudang distributor perlengkapan bayi. Banyaknya material sepatu, pakaian, dan mainan plsatik membuat api cepat membesar.

Seorang warga mengaku pertama kali melihat api dari lantai dua bangunan tersebut. Bahkan mereka juga mengaku sempat mendengar ledakan beberapa kali.

Lebih dari 10 unit mobil damkar diturunkan mengatasi kobaran api. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

Kontributor : Hari Tambayong

Produser : Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News