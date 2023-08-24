...

Viral! Oknum Guru Diduga Memukul Siswa saat Jam Pelajaran Olahraga

Indra Yosserizal, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 12:30 WIB
Aksi dugaan tindak kekerasan fisik terjadi di Lapangan Sekolah SMP 5 Pekanbaru. Dalam video, tampak seorang oknum guru berdiri di depan kelompok siswa.
 
Oknum guru dan para siswa terlihat mengenakan pakaian olahraga. Tak lama, oknum guru itu melemparkan bola basket ke salah seorang siswa. Bahkan oknum guru itu juga tampak memukul siswa tersebut.
 
Saat dikonfirmasi, pihak sekolah pun membenarkan kejadian tersebut. Melalui mediasi, kini oknum guru dan wali murid siswa sepakat untuk berdamai.
 
Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

