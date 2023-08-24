Judul Okz:

Aksi dugaan tindak kekerasan fisik terjadi di Lapangan Sekolah SMP 5 Pekanbaru. Dalam video, tampak seorang oknum guru berdiri di depan kelompok siswa.

Oknum guru dan para siswa terlihat mengenakan pakaian olahraga. Tak lama, oknum guru itu melemparkan bola basket ke salah seorang siswa. Bahkan oknum guru itu juga tampak memukul siswa tersebut.

Saat dikonfirmasi, pihak sekolah pun membenarkan kejadian tersebut. Melalui mediasi, kini oknum guru dan wali murid siswa sepakat untuk berdamai.

Kontributor: Indra Yosserizal

Produser: Akira Aulia W

(fru)

