BEM UI telah menyiapkan arena tarung gagasan para bacapres pada Kamis, (14/9). Usai menantang para bacapres, BEM UI kini segera melayangkan undangan resmi

Tantangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang di Kampus UI. Selain mengadu gagasan, menurutnya ini menjadi konsep berkebangsaan kedepannya

Dalam dua hari kedepan BEM UI akan melayangkan undangan kepada para bacapres. Sejauh ini, hal itu mendapat tanggapan positif dari para bacapres

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News