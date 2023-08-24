BEM UI telah menyiapkan arena tarung gagasan para bacapres pada Kamis, (14/9). Usai menantang para bacapres, BEM UI kini segera melayangkan undangan resmi
Tantangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang di Kampus UI. Selain mengadu gagasan, menurutnya ini menjadi konsep berkebangsaan kedepannya
Dalam dua hari kedepan BEM UI akan melayangkan undangan kepada para bacapres. Sejauh ini, hal itu mendapat tanggapan positif dari para bacapres
