BEM UI Segera Kirim Undangan ke Ganjar-Anies-Prabowo untuk Adu Gagasan

Iyung Rizki, Jurnalis · Kamis 24 Agustus 2023 14:15 WIB
BEM UI telah menyiapkan arena tarung gagasan para bacapres pada Kamis, (14/9). Usai menantang para bacapres, BEM UI kini segera melayangkan undangan resmi
 
Tantangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang di Kampus UI. Selain mengadu gagasan, menurutnya ini menjadi konsep berkebangsaan kedepannya 
 
Dalam dua hari kedepan BEM UI akan melayangkan undangan kepada para bacapres. Sejauh ini, hal itu mendapat tanggapan positif dari para bacapres 
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

