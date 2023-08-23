JAKARTA - FIBA World Cup 2023 makin meriah dengan dibukanya Fan Zone untuk para pecinta basket Indonesia. Tak jauh dari Indonesia Arena, Fan Zone ini berada di Senayan Park, Senayan, Jakarta.

Sejumlah kegiatan akan berlangsung di tempat ini mulai hari Rabu (23/8/2023) hingga 3 September mendatang. Di sini pengunjung bisa menikmati sejumlah permainan seru secara gratis.

Terdapat pula panggung hiburan yang akan menampilkan sejumlah musisi dan band ternama tanah air.

-------

Reporter: Muhammad Gazza Roosaryatama

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

