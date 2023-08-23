Limbah gumpalan hitam yang menyerupai aspal kembali mencemari pesisir pantai Kabupaten Lampung Selatan, Rabu(23/8). Daerah yang paling banyak ditemukan limbah yakni Pantai Kedu Warna dan Pantai Batu Rame.

Limbah berbau seperti minyak ini hanyut terbawa ombak sejak Senin(21/8)lalu. Warga khawatir limbah akan mengancam ekosistem laut dan mengganggu kenyamanan pengunjung pantai.

