Limbah gumpalan hitam yang menyerupai aspal kembali mencemari pesisir pantai Kabupaten Lampung Selatan, Rabu(23/8). Daerah yang paling banyak ditemukan limbah yakni Pantai Kedu Warna dan Pantai Batu Rame.
Limbah berbau seperti minyak ini hanyut terbawa ombak sejak Senin(21/8)lalu. Warga khawatir limbah akan mengancam ekosistem laut dan mengganggu kenyamanan pengunjung pantai.
Kontributor: Heri Fulistiawan
Produser : Hendra Kambil
(fru)
