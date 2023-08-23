Volume air yang mengalir di Banjir Kanal Timur (BKT) menyusut akibat kemarau. Ketinggian air di BKT sekitar 20 centimeter hingga 30 centimeter. Susutnya air terlihat di BKT wilayah Pulogebang dan Rawa Bebek, Cakung.

Sepanjang musim kemarau, aliran air dari sungai ikut berkurang. Untuk membagi air ke wilayah tertentu, petugas melakukan sistem buka tutup

Kontributor: Rio Manik

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

