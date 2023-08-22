Arsenal kalahkan Crystal Palace 1-0 di lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Martin Odegaard mencetak satu-satunya gol di Selhurst Park, usai sukses mengeksekusi sepakan 12 pas (53').
Keberhasilan ini membuat The Gunners catatkan rekor kemenangan tandang tanpa kebobolan ke-200 di Liga Inggris. Selain itu, Arsenal era Mikel Arteta akhirnya lepas dari kutukan untuk pertama kalinya mereka menang saat bertanding pada Senin Malam.
