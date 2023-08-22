...

Mendarat di Indonesia, Tim Unggulan Prancis Siap Bicara Banyak di FIBA World Cup 2023

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 20:15 WIB
TANGERANG - Timnas basket Prancis telah tiba di Indonesia pada Selasa (22/8/2023) sore. Rudy Gobert dan kawan-kawan menjadi tim ketiga yang mendarat di tanah air, jelang gelaran FIBA World Cup 2023 Indonesia. 
 
Peringkat tiga FIBA World Cup 2019 ini membawa 36 personil, yang terdiri dari pemain, tim pelatih, dan ofisial. Diperkuat beberapa bintang NBA, Prancis menjadi salah satu favorit Grup H yang terdiri dari Kanada, Latvia, dan Lebanon.
 
Reporter: Muhammad Gazza
Produser: Andika Gesta
