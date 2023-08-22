Tanah Laut, Kalsel - Ratusan pecatur dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mengikuti turnamen catur cepat yang digelar di Pelaihari, Tanah Laut.

Turnamen kali ini diikuti beberapa pecatur muda dari Tala, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Mereka bertarung menghadapi pecatur-pecatur senior,

yang memiliki gelar Master Nasional dan Master FIDE.

Pecatur tuan rumah yang juga atlet Pra-PON Kalsel Hadiyanoor keluar sebagai juara. Bagi pecatur muda ajang ini menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan, dan berharap PERCASI rutin menggelar kejuaraan catur untuk kelompok umur. Menanggapi hal itu, Ketua PERCASI Tanah Laut Mustofa berencana akan menggelar turnamen minimal dua kali setahun, termasuk untuk kelompok umur.

------

Kontributor: Zulkifli Yunus

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News