Event konser bertajuk Asian Sound Syndicate (ASS) 2023, akan menghadirkan banyak musisi baik Indonesia, Jepang, hingga Korea. Salah satu penampil asal Tanah Air yaitu Ramengvrl, musisi rap yang memiliki nama asli Putri Estiani.

Pernah mengikuti event ASS pada 2019 lalu, Ramengvrl mengaku senang bisa kembali dipercaya untuk tampil di ASS Vol.2. Sebagai informasi, ASS Vol.2 akan digelar pada 26-27 Agustus 2023 di Parkit Barat, JIEXPO Kemayoran, Jakarta.

Reporter : Syifa Fauziah

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News