Shane Lukas Menangis Minta Dibebaskan, Merasa Jadi Korban

Ari Sandita, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 18:00 WIB
Shane Lukas membacakan pleidoinya di kasus penganiayaan David Ozora pada Selasa (22/8/2023) ini. Sambil menangis, Shane Lukas meminta hakim membebaskan dirinya karena dia pun korban dalam peristiwa tersebut.
 
Shane mengatakan, dia meminta maaf pada David dan keluarganya serta menyesal atas peristiwa yang terjadi terhadap David. Namun, dia bersyukur atas kondisi David yang mengalami perkembangan positif pada tiap waktunya, yang mana saat ini David sudah berada di rumah dan sudah bisa berjalan.
 
Shane mengatakan dia hanya tahu dari pengakuan Mario bahwa AG dilecehkan oleh seseorang. meski sejatinya dia tak mengenal AG ataupun David sebelumnya. Dia menyesal tak langsung melerai dan menghentikan aksi Mario menganiaya David Ozora saat kejadian.

