Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo unggul pada survei Litbang Kompas teranyar. Ganjar meninggalkan dua kontestan lainnya yakni, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Mengetahui hal itu, Ganjar tidak mau berpuas diri.

Menurutnya survei merupakan jajak pendapat dan belum merupakan hasil final. Oleh sebab itu dia menanggapi hasil tersebut dengan santai.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas tingkat keterpilihan Ganjar mencapai 24,9 persen. Jumlah ini unggul dibandingkan elektabilitas Prabowo Subianto, yang hanya meraih 24,6 persen. Sedangkan Anies Baswedan, tertinggal jauh dengan 12,7 persen.

Reporter : Gunanto Farghan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News