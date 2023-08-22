...

OKEZONE UPDATES: Semarak Perayaan HUT Kemerdekaan di Inggris dan Kemenangan Inter Miami di Leagues Cup 2023

B.Lilia Nova, Jurnalis · Selasa 22 Agustus 2023 08:15 WIB
Okezone Updates kali ini dibuka dengan video puluhan pecinta motor Inggris yang  menggelar Parade Kemerdekaan sambil berbagi dengan veteran dan pejuang kemerdekaan. Video berikutnya, meriahnya Street Fashion Week bertema pahlawan di Tangerang Banten.
 
Video selanjutnya tentang imbas polusi udara di Jakarta. ASN di DKI Jakarta mulai bekerja dari rumah atau WFH. Selanjutnya ada video pelepasliaran induk orang utan dan bayinya yang tertangkap di kebun sawit di Kalimantan Tengah.
 
Okezone Updates ditutup dengan video Inter amiami yang berhasil sabet kemenangan di Leagues Cup 2023.

