Setelah 22 Tahun Juventus Catat Lagi Rekor Mengerikan, Pertanda Baik Buat Allegri?

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 22:25 WIB
Juventus kembali catatkan rekor mengerikan dalam 22 tahun, usai menang meyakinkan atas Udinese 3-0. Si Nyonya Tua tak pernah unggul tiga gol di babak pertama sejak musim 2001/2002.
 
Federico Chiesa membuka gol cepat menit kedua, disusul aksi Dusan Vlahovic (20') dan ditutup tandukan Adrien Rabiot di injury time babak pertama.
 
Kemenangan telak ini membuat Juventus langsung nangkring di peringkat 2. Sebuah pertanda baik bagi Massimiliano Allegri yang ukir kemenangan ke-250 nya bersama Bianconeri.
 
Produser: Andika Gesta
