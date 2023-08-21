West Ham vs Chelsea menjadi laga yang tak mau dikenang oleh Moises Caicedo. Pemain termahal Liga Inggris itu melakukan blunder fatal saat debut.

Masuk menit 61 menggantikan Ben Chilwell, Caicedo justru melakukan pelanggaran yang berujung hadiah penalti dan gol ketiga West Ham.

Blunder ini mengulang catatan kelam 20 tahun silam, saat Wayne Bridge menghadiahi Liverpool penalti saat debutnya. Di laga ini skuad Mauricio Pochettino harus mengakui keunggulan tuan rumah 3-1.

