Rayakan Ultah ke-17, Zara Leola Dapat Kado KTP dan Tiket Konser

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Senin 21 Agustus 2023 13:00 WIB
Zara Leola, putri Enda gitaris Ungu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun, tepatnya pada Minggu (20/8/2023).Perayaan ultah ini digelar di Panti Asuhan Annajah di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan.
 
Acara ulang tahun Zara turut dihadiri oleh keluarga besar, anak-anak Panti Asuhan Annajah serta sahabat terdekat. Dalam perayaan ulang tahun, Zara Leola dikejutkan oleh sang ayah yang memberi hadiah berupa KTP Elektronik. 
 
Saat diberikan oleh ayahnya, ia telah menduga bahwa orangtuanya bakal memberikan kado KTP tersebut. 
 
Ditemui terpisah, Enda turut bercerita perihal perayaan ultah putrinya yang telah menginjak dewasa. Ditambahi oleh Enda, dirinya bahkan masih mengingat momen indah saat pertama kali menjadi ayah. 
 
Reporter : Selvianus Kopong Basar  
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

