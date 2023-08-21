TPA Sarimukti dilalap sijago merah, banyaknya sampah membuat api dengan cepat membesar, Senin (21/8) sore. Kebakaran terjadi di zona 3 dan zona 4 TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Bandung Barat.

Diduga kebakaran dipicu akibat puntung rokok yang sengaja dibuang, kencangnya tiupan angin kemudian memicu timbulnya api.

Akibat kebakaran, aktivitas pembuangan sampah sempat terhambat dan menimbulkan antrean panjang truk pengangkut sampah.

(fru)

