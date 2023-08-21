Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri Gala Dinner 55th ASEAN Economic Ministers (AEM). Acara ini digelar di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang, Minggu (20/8/2023) malam.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Bacapres Perindo ini untuk menjajaki potensi kerja sama internasional untuk kemajuan Jawa Tengah. Ganjar pun menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan kemudahan perizinan.

Hal ini untuk menggaet kerja sama banyak negara, termasuk ASEAN. Sebab itu kolaborasi antara Jateng dan stakeholder selalu dilandasi dengan integritas.

Reporter : Wisnu Wardhana

Produser: Reza Ramadhan

