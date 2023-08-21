Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa warga di kawasan Mugassari, Semarang. Hal ini dilakukan disela-sela lari paginya pada, Senin (21/8/2023).

Olahraga dilakukan Bacapres Perindo ini sebelum berangkat ke Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sesekali Ganjar berhenti untuk mengobrol singkat dengan warga.

Tak lupa Ganjar mengingatkan masyarakatnya agar tetap aktif di pagi hari. Dalam kesempatan tersebut warga mengaku akan mendukung Ganjar saat Pemilu 2024.

Reporter: Ryan Rahman

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News