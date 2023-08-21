Sebuah motor ringsek parah setelah terjepit bus Transjakarta di busway Jl Letjend S Parman, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada, Senin (21/8/2023) pagi.

Kecelakaan berawal saat pengendara motor mencoba melintas di jalur busway. Pengendara motor tersebut menabrak beton pembatas hingga akhirnya tertabrak bus Transjakarta dari arah belakang.

Selanjutnya kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini busway sempat ditutup selama proses evakuasi kecelakaan.

Reporter : Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News