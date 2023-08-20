Lionel Messi melepaskan tendangan spektakuler yang membuka keunggulan Inter Miami.

Dikepung pemain lawan, Messi dengan tenang melesatkan bola ke pojok gawang Nashville. Ini menjadi gol kesepuluh sang kapten dari 7 laga yang baru dijalaninya. Tambahan gol itu menjadikannya top skorer turnamen, melengkapi gelar Leagues Cup 2023 bersama skuad Inter Miami.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News