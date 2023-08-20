Lionel Messi melepaskan tendangan spektakuler yang membuka keunggulan Inter Miami.
Dikepung pemain lawan, Messi dengan tenang melesatkan bola ke pojok gawang Nashville. Ini menjadi gol kesepuluh sang kapten dari 7 laga yang baru dijalaninya. Tambahan gol itu menjadikannya top skorer turnamen, melengkapi gelar Leagues Cup 2023 bersama skuad Inter Miami.
-------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
