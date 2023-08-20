...

Kebakaran Gudang Rumput Laut di Pinrang, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

Erwin Eka Pratama, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 23:00 WIB
Sebuah gudang perusahaan rumput laut di Pinrang, Sulawesi Selatan, hangus terbakar (20/8). Diduga, api berasal dari cuaca panas yang tertiup angin kencang
 
Api dengan cepat menghanguskan dua gudang yang berisi material batubara dan plastik. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil ke lokasi untuk memadamkan kebakaran
 
Dalam 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran

