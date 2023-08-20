Sebuah gudang perusahaan rumput laut di Pinrang, Sulawesi Selatan, hangus terbakar (20/8). Diduga, api berasal dari cuaca panas yang tertiup angin kencang

Api dengan cepat menghanguskan dua gudang yang berisi material batubara dan plastik. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil ke lokasi untuk memadamkan kebakaran

Dalam 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran

