Sebuah gudang perusahaan rumput laut di Pinrang, Sulawesi Selatan, hangus terbakar (20/8). Diduga, api berasal dari cuaca panas yang tertiup angin kencang
Api dengan cepat menghanguskan dua gudang yang berisi material batubara dan plastik. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil ke lokasi untuk memadamkan kebakaran
Dalam 2 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow