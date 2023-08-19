Ronan Keating sukses menggelar konser solonya bertajuk Epic Friday di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat (18/8/2023). Mantan personil Boyzone ini membuka konser dengan lagu Heyday dan Lovin’ Each Day sambil bermain gitar.

Penggemar yang menyaksikan turut histeris dan bernyanyi bersama. Penyanyi asal Irlandia ini mengungkapkan perasaan bahagianya bisa tampil kembali di Indonesia.

Ronan Keating membawakan total 21 lagu pada konser Epic Friday 2023 ini.

(mhd)

