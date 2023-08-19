JAKARTA – Basketball Meet Up digelar sebagai rangkaian kegiatan jelang FIBA World Cup 2023.

Acara ini berlangsung di basketball court Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2023). Diikuti para influencer, selebriti, dan sederet atlet tanah air. Atlet Voli Indonesia, Yolla Yuliana jadi salah satu yang menarik perhatian dengan unjuk kebolehan bermain basket.

Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023

pada 25 Agustus-10 September mendatang.

Reporter: Andika Rachmansyah

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

