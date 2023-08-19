...

Kemeriahan Basketball Meet Up Jelang FIBA World Cup 2023, Pevoli Yolla Yuliana Ikut Beraksi

Andika Gesta, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 20:22 WIB
JAKARTA – Basketball Meet Up digelar sebagai rangkaian kegiatan jelang FIBA World Cup 2023.
 
Acara ini berlangsung di basketball court Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2023). Diikuti para influencer, selebriti, dan sederet atlet tanah air. Atlet Voli Indonesia, Yolla Yuliana jadi salah satu yang menarik perhatian dengan unjuk kebolehan bermain basket. 
 
Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023 
pada 25 Agustus-10 September mendatang.
 
Reporter: Andika Rachmansyah
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

