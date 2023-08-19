Ester Winda, selaku salah satu owner Hotel F2 Melawai, menyerahkan penyelidikan insiden kebakaran yang melanda hotelnya ke polisi. Hal itu disampikan oleh kuasa hukumnya, Mertua Diana Hutapea.

Menurutnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada polisi untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kliennya telah dimintai keterangan oleh polisi tentang insiden kebakaran itu meski kliennya juga tak tahu tentang kronologis sebenarnya.

Bahkan, ia baru tahu dari polisi, adanya korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Sebab, saat kebakaran terjadi, kliennya tak berada di lokasi kejadian.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Dinda Elita

