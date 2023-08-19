...

Kebakaran Hotel di Melawai, Kuasa Hukum Serahkan Penyelidikan ke Polisi

Ari Sandita, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 08:41 WIB
A A A
Ester Winda, selaku salah satu owner Hotel F2 Melawai, menyerahkan penyelidikan insiden kebakaran yang melanda hotelnya ke polisi. Hal itu disampikan oleh kuasa hukumnya, Mertua Diana Hutapea.
 
Menurutnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada polisi untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kliennya telah dimintai keterangan oleh polisi tentang insiden kebakaran itu meski kliennya juga tak tahu tentang kronologis sebenarnya.
 
Bahkan, ia baru tahu dari polisi, adanya korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Sebab, saat kebakaran terjadi, kliennya tak berada di lokasi kejadian.
 
Reporter: Ari Sandita
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini