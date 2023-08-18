Vokalis Radja, Ian Kasela geram terkait kisruh hak cipta lagu ‘Cinderella’. Pria bernama Rival Achmad Labbaika alias Ipay pencipta lagu ‘Cinderella’ mengaku tidak mendapatkan hak royalti yang semestinya atas lagu tersebut.

Disisi lain, Ian Kasela mengklaim jika Ipay mengingkari perjanjian yang telah disepakati kedua pihak berdasarkan pertemuan mereka pada 2010. Ian Kasela bersama personel Radja lainnya menanggapi sikap Ipay dengan membuat laporan di Polda Metro Jaya, Jum'at (18/8/2023).

Hingga kini belum ada kejelasan terkait siapa sebenarnya pencipta lagu ‘Cinderella’ dan siapakah yang melanggar kesepakatan.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News