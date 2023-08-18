Theo Walcott mengumumkan diri pensiun dari sepak bola di usia 34 tahun. Walcott mengirimkan pesan emosional lewat sosial medianya. Ia memutuskan mengakhiri karier panjangnya, usai kontraknya habis di Southampton musim lalu.

Pemain yang bersinar bersama Arsenal ini, total menghabiskan 563 penampilan dengan mencetak 129 gol. Menangi 3 trofi FA Cup dan 2 kali Community Shield.

