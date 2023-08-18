...

Rayakan HUT ke-78 RI, Bapak-Bapak Lomba Panjat Pinang Pakai Daster di Kampung Pojok Salak

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 21:00 WIB
Warga Kampung Pojok Salak, Bogor, menggelar lomba panjat pinang dengan aturan unik pada Kamis (17/8) siang. Yang unik, peserta lomba yang berjenis kelamin laki-laki, wajib memakai daster.
 
Panitia juga akan memberi hiasan unik bagi para peserta lomba. Peserta lomba terdiri dari beragam usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Setiap tim terdiri 5 hingga 6 orang, bersaing memperebutkan kotak sabun yang digantung pada puncak pinang.
 
Tim yang berhasil mencabut bendera mendapat uang tunai Rp1 juta. Selain lomba panjat pinang tersebut, masih banyak lomba unik lainnya dalam perayaan HUT ke-78 RI.
 
Kontributor: Cahyat Supriatna
Produser: Dinda Elita

(fru)

