Pria Ini Beberkan Kemampuannya Bermain Layangan, jadi Juara Dunia Tiga Kali

Melati Pratiwi, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 17:45 WIB
Bermain layangan ternyata sebuah aktivitas yang pernah dilakukan bagi pecinta permainan tradisional. Namun siapa sangka, kemampuan bermain layangan aduan ternyata bisa menjadi juara dunia.
 
Seperti kisah dari Lie Fie Kiat atau akrab disapa Koh Akiat, yang mengharumkan nama Indonesia puluhan tahun lalu dengan bermain layangan saat ditemui di kawasan Jakarta Utara dalam Pembukaan Kejurnas Perlasi 2023, Jumat (18/8/2023).
 
Sebagai informasi, Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia (Perlasi) telah berdiri di tahun 2020. Banyak pertandingan layangan aduan sudah mulai gencar dilaksanakan,  guna mencari bibit yang mampu menjuarai festival aduan layangan international.
 
