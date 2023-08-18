Wali Kota Depok, Mohammad Idris pamer sejumlah kemajuan di kota belimbing saat era kepemimpinannya. Idris dalam keterangannya dikutip, Jumat (18/8/2023) menjelaskan ada tiga hal yang menjadi indikator keberhasilan.

Mulai dari tingginya angka harapan hidup (AHH), angka kesehatan yang meningkatnya daya saing, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Idris juga menyebut penataan fasilitas masyarakat juga menjadi fokus Pemkot Depok.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

