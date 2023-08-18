Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan solusi terkait polusi udara. Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masuk kategori tidak sehat.

Solusinya, industri akan diberi scraber atau peredam polusi. Energi batu bara diganti solar cell dan penggunaan kendaraan listrik.

Sejumlah rekayasa cuaca akan dilakukan di Bogor, Depok dan Bekasi.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News