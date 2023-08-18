PTUN Bandung meninjau langsung lokasi water tank berkapasitas 10 juta liter di tengah permukiman Pesona Depok Estate II, Depok yang menuai polemik warga sekitar pada Jumat (18/7/2023).

Majelis hakim dari PTUN Bandung yang diketuai Ardoyo Wardhana mengelilingi area dari water tank yang berbatasan langsung mulai dari permukiman warga hingga masjid.

Proses persidangan terkait polemik tersebut masih berjalan di PTUN Bandung. Adapun saat ini masuk dalam pemeriksaan setempat yakni pembuktian.

Sebelumnya, warga mengeluhkan water tank milik PDAM Tirta Asasta ini karena dekat rumah warga dan keberadaanya dinilai sangat berisiko.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

